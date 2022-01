Ruth Moreira posta foto do aniversário de Leo, filho da cantora Marília Mendonça e Murilo Huff - Reprodução Internet

Ruth Moreira posta foto do aniversário de Leo, filho da cantora Marília Mendonça e Murilo HuffReprodução Internet

Publicado 02/01/2022 15:45

Rio - Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, postou no Instagram, neste domingo, uma foto da festa de aniversário de Leo, filho da sertaneja com Murilo Huff. Na imagem, Murilo aparece com Leo no colo. "Só peço respeito. Essa é a família que Deus designou pra cuidar do Léo", escreveu a mãe de Marília na legenda da imagem.

fotogaleria

Leo completou 2 anos no dia 16 de dezembro. Mãe do menino, a cantora Marília Mendonça morreu em um acidente de avião em Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show, no dia 5 de novembro. Além de Marília, também morreram o produtor Henrique Brasil, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto da aeronave.

Murilo Huff, pai de Leo, aceitou compartilhar a guarda do bebê com Ruth Moreira, mãe da cantora.