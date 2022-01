Fernanda Gentil desabafa sobre doença de sua cachorrinha - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2022 16:13

Rio - Fernanda Gentil explicou para os seguidores seu afastamento das redes sociais nos últimos dias. A apresentadora contou que descobriu um tumor em sua cachorrinha, Nala, de 15 anos, e que foi necessário amputar a pata do animal.

"Ando meio sumida daqui porque minha Nalinha escolheu sabiamente, pra variar, os últimos dias de 2021 (depois que voltei da viagem do Natal) e justamente nas minhas férias (quando posso ficar em casa), para dar sinais de que alguma coisa não estava muito bem dentro dela... caiu sozinha na última terça, eu percebi que tinha quebrado a patinha e saí correndo com ela pro veterinário", disse.

"Chegando lá, não era só a fratura, o que pra mim já seria o maior problema só de pensar em operá-la com 15 anos, O medo virou pesadelo: além da fratura, um tumor. Na verdade, o que causou a fratura foi esse vilão, instalado no osso dela. O pesadelo virou desespero: uma opção era aquela... a outra era que ela perdesse a pata patinha para que o tumor fosse junto", contou.

"Só consegui pedir para ficar com ela sozinha, e começamos uma conversa, como há 15 anos fazemos, só de olhares. Rezei toda a minha fé, encostei minha cabeça na dela e perguntei se ela ainda tinha felicidade no coração para viver e ela me respondeu diretamente no meu coração: SIM!", completou.



A apresentadora contou o alívio de ver seu animal de estimação bem depois da cirurgia e retirada do tumor. "O que me consola é vê-la querendo andar 24 horas após a cirurgia, comendo bem, dando suas voltinhas e fazendo necessidades direitinho. Assim, tenho certeza de que tomamos, juntos, eu, minha fé e Nala, a decisão certa. Ainda não era a hora dela. Sei que vai chegar, mas não era terça passada. Eu me preparo pra esse momento há alguns anos, na verdade... mas a verdade é que não há preparo para isso", finalizou.