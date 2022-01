Rapper PK desmaia e fica desacordado por longo tempo após vazamento de gás - Reprodução Internet

Publicado 03/01/2022 08:40 | Atualizado 03/01/2022 08:41

Rio - O rapper PK, de 24 anos, usou o Instagram para relatar um incidente que sofreu neste domingo. Um dos cilindros de CO2 (Dióxido de Carbono) usados em seu show começou a vazar dentro do ônibus em que o cantor estava com sua equipe. Com o vazamento do gás, PK desmaiou e ficou desacordado por um longo tempo.

"Este ano eu quebrei o recorde. Em dois dias, já quase morri. CO2 vazou todo no meu quarto do ônibus. Estava desmaiado. Loucura", disse o artista. "Eu ainda estava completamente desnorteado com tudo que aconteceu, mas graças a Deus recebi esse livramento, eu e toda a minha equipe", comemorou.

O cantor contou que ficou muito tempo desacordado por estar em uma cabine fechada. "A gente estava viajando com quatro cilindros de CO2 que a gente estava usando nos shows, e um deles, que estava lacrado, começou a vazar dentro do bagageiro do ônibus. E o meu quarto, que estava fechado, é em cima do bagageiro. Começou a empestear o ônibus todo. O piloto poderia ter adormecido e ter acontecido uma tragédia maior. Fiquei desmaiado lá dentro até me tirarem. Eu fiquei muito tempo lá dentro", relatou.