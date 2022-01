Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Andressa UrachReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2022 10:02

Rio - Grávida de sete meses, Andressa Urach, de 34 anos, usou o Instagram Stories para falar sobre o surgimento de varizes durante a gestação de Leon, primeiro filho com o marido Thiago Lopes. A ex-vice Miss Bumbum relatou a aparição de vasinhos nos pés e na perna.

Deitada ao lado do marido, a influenciadora mostrou as marquinhas roxas no corpo e disse que está preparada para resolver o problema com procedimento estético após o nascimento do pequeno. "Na minha gravidez, agora, estão saindo um monte de vasinhos na minha perna e no meu pé. Depois que eu ganhar o Leonzinho, eu quero fazer esse tratamento que sai tudo. Estou ficando apavorada", disse ela.

Assustada com o surgimento das varizes e de outros efeitos colaterais da gestação, a ex-Miss Bumbum disse que cogita não engravidar pela terceira vez. Ela já é mamãe de Arthur, de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior. "Acho que vai ser só essa gravidez. Não vou conseguir ter outra, não", desabafou.