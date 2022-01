Pedro Scooby e Luana Piovani - Reprodução/Montagem

Pedro Scooby e Luana PiovaniReprodução/Montagem

Publicado 03/01/2022 10:31

Rio - Após especulações de que Pedro Scooby vai para o "Big Brother Brasil 22", Luana Piovani usou o Instagram para comentar o assunto. Questionada por uma seguidora sobre quem cuidaria dos filhos do ex-casal nos dias em que a guarda é do pai, a atriz mostrou que torce para ele ser confinando no reality da Globo.

fotogaleria

“O que acha do Scooby no 'BBB'? Vai deixar os sacis (filhos) com a Cíntia (Dicker, esposa de Scooby) enquanto ele estiver no programa?”, perguntou um fã da artista em uma caixinha de perguntas por meio do Instagram Stories.

Sem papas na língua, a atriz, que vive em Portugal atualmente, disse o que pensa. “Tomara né", ironizou Luana. "Ela certamente é mais responsável que ele. Já disse para não se preocuparem com os nossos filhos”, completou ela.

A loura e o surfista se separaram em maio de 2019 e, desde então, dividem a guarda compartilhada dos pequenos. Juntos, possuem três filhos, Dom, de 9 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 6. Os dois já trocaram farpas na web em diversas oportunidades.