Aline Mineiro é flagrada dando um beijão em morena durante festa em Maceió neste domingoReprodução Internet

Publicado 03/01/2022 10:36

Rio - A ex-participante de "A Fazenda 13" Aline Mineiro foi flagrada dando um beijão e tanto em uma morena durante uma festa em Maceió. As imagens foram feitas e divulgadas por um perfil no Instagram chamado "Mercia Poderosa". Aline Mineiro terminou recentemente seu namoro com o humorista Leo Lins. Ele não gostou da interação entre a ex-panicat e MC Gui durante "A Fazenda".

Durante o reality show, Aline também trocou beijos com a modelo Dayane Mello. As duas ficaram muito próximas no início do programa e sempre trocavam amassos pela sede da "Fazenda".

No entanto, na reta final, elas romperam a amizade colorida e Aline se aproximou de MC Gui. A ex-panicat tinha um "relacionamento aberto" com Léo Lins. O humorista chegou a afirmar, antes de Aline entrar no confinamento, que aceitaria que ela ficasse com mulheres, mas não com homens. O namoro de MC Gui também chegou ao fim após o reality show.