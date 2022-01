Youtuber gastou R$ 60 mil em roupas de cama para ’afogar as mágoas’ - Reprodução

Publicado 03/01/2022 11:56

Rio - O youtuber Felipe Neto contou nas redes sociais que gastou cerca de R$ 60 mil em roupas de cama para "afogar as mágoas" após o término de seu namoro com Bruna Gomes. O casal estava junto há quatro anos e Bruna revelou que o youtuber terminou com ela por telefone.

"Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri porque cartões de crédito precisam de limite. Spoiler: não me senti melhor", disse Felipe Neto no Twitter. "Você gastou 26 mil reais em lençol?", perguntou um seguidor. "Não. 60 [mil]. Com os edredons, fronhas e toalhas. Eu estou falando, ninguém deve ir ao shopping triste", respondeu o youtuber.

Felipe Neto e Bruna Gomes anunciaram o fim do relacionamento em dezembro de 2021. Eles estavam juntos há quatro anos. O youtuber contou que os amigos estão se revezando em sua casa para não deixá-lo sozinho.

"Eu caí, e caí legal mesmo. E estou lá... No fundo do poço, com 20 cm de fezes, que não é suficiente pra me afogar, mas o suficiente pra querer afogar. Então, é onde eu estou. A dor ensina. Eu sei que muitos que estão lendo isso estão com dores ainda maiores. E, neste momento, preciso que todos entendam: a gente não vence sozinho. Tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo sozinho e sem goleiro e tentar vencer o Flamengo. Ou Corinthians", afirmou.