Zé Felipe fez campanha par Bolsonaro em 2018 - Reprodução Internet

Publicado 03/01/2022 12:12

Rio - Um vídeo em que o sertanejo Zé Felipe aparece fazendo campanha para Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018, ao lado do pai, o cantor Leonardo, voltou a viralizar nas redes sociais recentemente. Muitos fãs do artista ficaram impressionados ao descobrir o vídeo e se disseram decepcionados com o marido da influenciadora digital Virgínia Fonseca.

Em uma postagem de 2018, Jair Bolsonaro chegou a agradecer Zé Felipe e Leonardo pelo apoio. "Obrigado pelo apoio Zé Felipe, Leonardo e amigos! Um forte abraço a todos", escreveu Bolsonaro na época. "Não me surpreende", lamentou uma fã do cantor. "Meu Deus, e eu adorava o Zé, mas se ele for a favor do Bozo...", disse outra pessoa.

Os fãs descobriram que, até domingo, Zé Felipe seguia Bolsonaro nas redes sociais. No entanto, após a polêmica, o cantor deixou de seguir o presidente.

Obrigado pelo apoio @zefelipecantor, Leonardo e amigos! Um forte abraço a todos! pic.twitter.com/m4SEekNcJL — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 23, 2018

Nossaaaa a internet descobriu agora que o Zé Felipe é bolsominion! Me poupem né?

Só a Marília mendonca não era o resto tudo são! — Oxi Caroline (@OxiCaroline) January 3, 2022

Zé Felipe apoiando o @jairbolsonaro. É agora que o cancelamento vem?? — (@_ccaio_) January 3, 2022

demorou pra vcs acordarem sobre o ze felipe hein pqp — lele(@1988_gelatti) January 3, 2022

como assim o zé felipe é minion — gabs (@gabisssst) January 3, 2022