Ratinho publica foto com o neto - reprodução do instagram

Publicado 03/01/2022 15:04

Rio - Ratinho está curtindo suas férias com o neto, Noah, de 3 anos, filho de Gabriel Massa. O apresentador publicou um clique raro com o menino no Instagram, nesta segunda-feira. "Curtindo as férias com nosso neto Noah!", escreveu ele na legenda.

A foto encantou os seguidores. "Adoro ver vc com todo esse carinho com seu neto", comentou um. "Lindo. Deus abençoe sempre principezinho", destacou outro. "Muito amor envolvido!", publicou um terceiro.

O menino tem hidrocefalia. No programa de Patrícia Abravanel, em abril, Ratinho falou da saúde de Noah. "Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. dele. Ele é muito bonzinho. Não tem solução [a doença]. Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor".