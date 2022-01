Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2022 15:31

Rio - Viih Tube falou sobre seus sentimentos ao responder algumas perguntas dos internautas através do Instagram Stories. Ao ser questionada sobre sua vibe para este ano, a ex-BBB confessou que está confusa.

"E se eu falar que não sei? Porque assim, estou preocupada comigo. Só nessa viagem senti várias emoções. Quis passar o rodo, e passei. Depois, conheci uma pessoa e pensei: 'Hum, acho que estou gostando. Estou me apaixonando'. Aí vi que era só fogo no rabo. Depois, troquei mensagem com um ex-ficante de São Paulo e chorei. E pensei: "Gente, eu gosto dele?'. Mas pensei: 'Não, acho que é só fogo no rabo, também'. E depois quis passar o rodo de novo. Então não sei o que esperar de mim, estou confusa", destacou.

Logo depois, a youtuber revelou como está sendo sua fase solteira. "Como falei, estou preocupada comigo. Ano novo me deixou emotiva. Achei horrível passar o ano novo solteira! Gostava mais de passar namorando", refletiu.