Publicado 03/01/2022 16:25

Rio - Lázaro Ramos aproveitou o início do ano para mudar o visual. O ator, de 43 anos, publicou um vídeo no Instagram, nesta segunda-feira, descolorindo o próprio cabelo. "Preparando o visual de janeiro - PARTE 1. Com auxílio de Maria", escreveu ele na legenda.

Ao mostrar o cabelo loiro, os internautas reagiram e o compararam com seu antigo personagem: o Foguinho, de 'Cobras & Lagartos' (2006). "Foguinho is back", postou Preta Gil. Olha a roupa ar condicionado do Foguinho", brincou Thassia Carvalho. Alguns anônimos também se manifestaram. "Foguinho está on", disse um. "Foguinho voltou!", destacou outro.