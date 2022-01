Ex-BBB mostrou barriguinha da gestação - Reprodução/Instagram

Ex-BBB mostrou barriguinha da gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2022 15:56

Rio - Paula Amorim comentou a evolução de sua gestação nesta segunda-feira (3) por meio de seu Instagram. A ex-BBB, que espera o primeiro filho com Breno Simões, posou de biquíni e comentou as mudanças no corpo.

fotogaleria "A barriguinha está crescendo devagarinho. Acho que eu noto mais diferença do que vocês. E barriga de grávida não dá para murchar não, gente, fica assim mesmo", disse.

Paula Amorim anunciou a gestação em vídeo publicado nas redes sociais no dia 25 de dezembro. "Primeiro Natal em família e com um presentinho mais que especial. Nossa família está crescendo! Nosso novo amor chegou de surpresa no ano mais intenso da minha vida pra dar sentido a tudo que a gente viveu nesses três anos e meio. É impossível descrever o que senti quando descobri que você estava aqui, foi uma mistura de tudo de melhor que existia em mim multiplicado por mil. E nesse dia de Natal, de renovação, amor, esperança e união, escolhemos vir aqui compartilhar com vocês a notícia mais linda que recebemos na vida: agora somos mamãe e papai!", revelou na época.