Atleta desmentiu participação no reality show - Reprodução

Atleta desmentiu participação no reality showReprodução

Publicado 03/01/2022 16:33

Rio - Douglas Souza afirmou em seu perfil no Twitter que não participará do 'Big Brother Brasil 22'. O jogador de vôlei explicou que retornou ao Brasil para "cuidar da saúde mental" e negou todas as especulações que envolvem seu nome.

fotogaleria

"Amores vamos lá, vi ontem que meu nome está como confirmado em várias listas pro BBB, é mentira. Como eu disse pra vocês a mais ou menos um mês atrás quando estava voltando da Itália eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir pro BBB", afirmou.

O atleta contou que irá se dedicar a preparação para a temporada esportiva. "A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico pra temporada que vem voltar voando! (Jogando no Brasil)", disse.

A nova edição do 'Big Brother Brasil' estreia no dia 17 de janeiro e os nomes dos participantes ainda não foram revelados pela emissora.