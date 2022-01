Raissa Barbosa - Reprodução

Rio - Após revelar que sofreu um aborto, Raissa Barbosa disse que foi alvo de ataques nas redes sociais. A ex-participante de 'A Fazenda', da Record TV, contou que alguns internautas a acusaram de inventar a história para poder aparecer.

“Para as pessoas que estão disseminando o ódio gratuito na internet, dizendo: ‘nossa, mas ela não pode ser mãe’; ‘Nossa, ela tá inventando isso para aparecer’; ‘Nossa, isso foi livramento’; entre outros comentários horríveis me desejando mal… É por esses comentários que eu preferia nem divulgar. Eu desejo que vocês nunca passem por isso. Desejo apenas amor para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês”, desabafou ela, através do Instagram.

No último domingo, Raissa Barbosa contou que sofreu um aborto em julho do ano passado. "Dia 10 de julho descobri que estava grávida, contei apenas pra minha mãe e amigas. Ia esperar mais tempo para revelar para vocês, porque passei por uma situação de estresse muito forte e logo em seguida tomei a vacina e não fui para fila preferencial, porque não queria que ninguém soubesse. Eu tinha descoberto há pouco tempo. À noite passei muito mal e não sabia o real motivo, e era a perda do meu bebê".