Teresa Cristina - André Pokan

Teresa CristinaAndré Pokan

Publicado 03/01/2022 17:05 | Atualizado 03/01/2022 17:28

Rio - Teresa Cristina, 53 anos, começou o ano de 2022 não muito bem. Através do Instagram, ela confirmou que testou positivo para covid-19. No vídeo, a sambista relata que pelo fato de ter tomado as duas doses da vacina, não está com praticamente nenhum sintoma e ainda ressaltou aos seguidores a importância de tomar todos os cuidados para se proteger do vírus e não deixar de se vacinar.

fotogaleria

"No dia 31 de dezembro, eu fiz um teste de covid e deu positivo. Estou aqui em casa isolada, por conta de ter tomado duas doses de vacina, não perdi olfato, não perdi paladar, não tive febre. A única coisa que estou é um cansaço no final do dia e uma coriza", iniciou ela.

"Tenho certeza de que esses sintomas a menos é por conta das duas doses de vacina que tomei. Então é importantíssimo que as pessoas continuem se vacinando e se protegendo", finalizou a cantora.

Veja a publicação: