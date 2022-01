Sammy Lee é um dos nomes mais citados para o ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 03/01/2022 17:23

Rio - O nome de Sammy Lee tornou-se recorrente nas listas de especulação da próxima edição do 'Big Brother Brasil 22'. Mas nesta segunda-feira (3), essa hipótese ganhou ainda mais força após a influenciadora aparecer pedindo ajuda para arrumar as malas nas redes sociais.

"A situação do meu quarto... Vou viajar e preciso montar looks. Só que eu não entendo muito disso? Tem algum stylist para me ajudar? Alguém me ajuda, de graça, na parceira, porque sou mão de vaca", pediu a esposa de Sammy Lee.

Os internautas se dividiram entre os que acreditam que a influenciadora estará entre os participantes do reality show e os que acham que Sammy está se aproveitando para ganhar engajamento nas redes sociais. Teve quem se preocupasse com Jake, filho de Sammy e Pyong. O hipnólogo estava confinado durante o nascimento da criança e agora a influenciadora ficaria longe do filho.

Eu tenho muita pena do Jake



E tenho lugar de fala p afirmar



Eu estudava em horário integral. Entrava às 7 e saía às 19h



Jake está em 2 escolas, seu pai nem seu nascimento assistiu. Ficou meses longe do pai Pyong, agora, meses longe da mãe Sammy Lee



Pobre criança rica#BBB22 pic.twitter.com/7LQlC68K8s — (@biapimenta2009) January 3, 2022