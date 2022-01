Bil: um dos primeiros finalistas - Reprodução

Publicado 03/01/2022 17:48

Rio - Marina Ferrari falou sobre sua relação com Bil Araújo ao responder algumas perguntas dos internautas através do Instagram Stories. A digital influencer deixou claro que os dois estão 'indo com calma' e 'se conhecendo melhor'.

“Primeiro eu queria agradecer o carinho que eu e o Bil temos recebido desde o Natal do Carlinhos, quando a gente se aproximou, ficou e tá aproveitando esse momentinho pós-reality mais junto, se curtindo. A gente está indo com calma. Nossa cabeça ainda está uma loucura. Temos um carinho muito grande um pelo outro, se dá super bem, mas não sabemos como será ano que vem (2022), a quantidade de trabalho, a distância e tudo que pode envolver”, começou ela.

Em seguida, Marina pediu para os fãs torcerem por eles. "Então, independente de qualquer coisa, quero que vocês torçam pela nossa felicidade, , juntos ou separados. Torçam pra dar certo juntos, mas também se não der, a nossa amizade vai continuar, porque a gente se gosta muito, torce muito um pelo outro. Tô falando baixinho porque ele está dormindo ali, descansando. Mas só pra deixar claro que a gente está indo aos poucos, se conhecendo, gosta muito um do outro, mas não sabemos ainda dos projetos futuros”, finalizou.