Publicado 03/01/2022 18:04

Rio - Boninho usou o Instagram, nesta segunda-feira, para desmentir as notícias de que alguns participantes teriam desistido de participar do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, que estreia no dia 17 de janeiro. O reality deste ano será apresentador por Tadeu Schmidt.

"Lista de quem está eu até entendo as apostas… agora lista de quem estava e desistiu? Dá um tempo, fake news!", escreveu ele. "Gente, na boa. Quem entrou, entrou, e há muito tempo. Tá tudo fechado. Não tem quem desistiu e quem substituiu. Tá tudo certo. O resto é fake news", destacou.