MC Loma - reprodução do instagram

MC Lomareprodução do instagram

Publicado 03/01/2022 18:47

Rio - MC Loma se pronunciou sobre as especulações de que seria uma das participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, que estreia no dia 17 de janeiro. Através do Instagram Stories, ela disse que não participará do reality, mas assume que seria um sonho fazer parte da atração.

fotogaleria

“Eu não vim falar isso antes, porque eu achei que era brincadeira. O povo postando no Twitter, falando comigo, sendo que eu vi que tomou um proporção muito grande. Já fiquei assustada, né minha gente. Teve gente dizendo que me viu no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, tenho nem dinheiro pra comprar passagem para ir ao Rio de Janeiro. Estou em São Paulo, na minha casa de praia e não vou para o BBB", disse a cantora.

Em seguida, Loma deixou claro que seria um sonho participar do reality global. "Espero que vocês não fiquem tristes e nem decepcionados comigo. Mas eu não vou estar no BBB, infelizmente. Isso é um sonho meu, mas não vou estar. Eu sei que vocês criaram muita expectativa, pediram e tudo…".

Os boatos de uma possível participação da cantora no 'BBB 22' surgiram após ela colocar um emoji de peixe em seu nome do perfil no Instagram. “Eu não coloquei o peixinho de emoji para biscoitar não. É porque eu já coloquei outros emojis, já coloquei foguinho, coração, e coloquei esse peixinho porque acho que é um emoji que me identifica. Fiz até uma tatuagem. Mas não vou estar (no BBB), infelizmente. Quem sabe ano que vem. Espero que vocês não fiquem tristes comigo, de verdade”, pediu