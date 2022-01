Giovanna Lancellotti e Mariana Rios - reprodução do instagram

Giovanna Lancellotti e Mariana Riosreprodução do instagram

Publicado 03/01/2022 19:42 | Atualizado 03/01/2022 20:00

Rio - Giovanna Lancelotti e Mariana Rios arrancaram suspiros dos internautas, nesta segunda-feira, ao posarem para fotos com biquínis brancos combinando. As duas, que estão em Fernando de Noronha, mostraram que estão com o corpão em forma.

fotogaleria

Os cliques foram postados por Mariana, no Instagram, que escreveu na legenda: "Paz". Através dos comentários, alguns famosos reagiram às imagens. "Lindas", postou Maisa Silva. "Olha elas", brincou Lancelotti. "Vocês duas juntas, quero esse encontro!", disse Nathalia Dill.

Os anônimos também se derreteram pela beleza das duas. "Sereias", afirmou um. "Nem sei qual das duas é mas linda!", brincou outro.