Dhiovanna Barbosa termina noivado com ex-jogador do Santos Nicolas CoelhoReprodução Internet

Publicado 04/01/2022 10:28

São Paulo - Dhiô Barbosa, irmã de Gabigol, está solteira. Após um noivado relâmpago com o ex-jogador do Santos Nicolas Coelho, a influenciadora entrou em 2022 livre, leve e solta. Ela e Nicolas pararam de se seguir no Instagram e deletaram todas as fotos românticas que tinham juntos.

Ao todo, foram dois anos juntos, com um término em junho de 2020, que durou pouco. Na época, o ex-casal também deletou fotos e parou de se seguir. Dhiovanna ganhou de Nicolas um anel de noivado no dia de seu aniversário, em 23 de novembro. O pedido de casamento aconteceu em sua festa e foi filmado por amigos dos dois.

Sem status de noiva, Dhiô viajou com Gabigol para Barra Grande, na Bahia, onde passou o Réveillon, indo a festas todos os dias, curtindo a solteirice. Nicolas passou a virada com amigos em São Paulo.