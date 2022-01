Kéfera Buchmann revela que engordou 5,5kg durante as festas de fim de ano - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2022 08:52 | Atualizado 04/01/2022 09:14

Rio - A youtuber Kéfera Buchmann, de 28 anos, usou o Instagram para revelar aos fãs que engordou 5,5kg no período de festas de fim de ano. Na noite desta segunda-feira, por meio dos stories, a influenciadora disse que vai tentar fazer um detox para cuidar da alimentação e da saúde.



"Estou comendo como se não houvesse amanhã, porém está havendo amanhã, graças a Deus. Eu ganhei muito peso. Estou comendo sem limites desde o Natal. Deixa eu me pesar para ver", disse ela, antes de se pesar na frente da câmera

"Acho que a última vez que pesei isso foi anos atrás. Gente, cinco 5.5kg a mais. Está bom para vocês? Vou ter que fazer um detox. Que preguiça, mas não estou curtindo como estou. Agora, só estou pensando. Até sentei de preguiça de imaginar o futuro. Vou ter que malhar para por**", continuou Kéfera.



Kéfera ainda explicou que não mantinha uma alimentação saudável desde antes das festas de fim de ano. "Eu sabia que isso ia acontecer. Eu fui sem critérios e sem limites. Era assim: 'Bom dia! Hambúrguer e batatas fritas, por que não?'. Desde antes do Natal eu já estava assim. Desandei de malhar, porque peguei amigdalite, a gripe, peguei tudo. E agora estou com otite. Dá para malhar com otite, será?", indagou.

"Para vocês terem uma noção, o short branco que levei para a Farofa (da GKay), eu levei para usar e não entrou. No começo de dezembro ele estava largo em mim, e simplesmente não entrou. Quando finalmente subiu, não deu para usar. Ficou sem condições", finalizou Kéfera.