Duda Nagle reencontra Sabrina Sato e Zoe após Réveillon separados

Rio - Duda Nagle postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, um vídeo em que mostra o reencontro com a mulher, a apresentadora Sabrina Sato, e a filha do casal, Zoe. A família passou o Réveillon separada. "Estamos de volta!!! Feliz Ano Novo!!!", escreveu Duda na legenda.

O ator passou a Virada do Ano no Rio, enquanto Sabrina Sato embarcou com Zoe e o restante da família para a Bahia. De acordo com a "Quem", Duda testou positivo para influenza e passou a Virada do Ano longe para não infectar a mulher e a filha.

Na noite desta segunda-feira, no entanto, o grupo se reencontrou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Duda desembarcou sozinho, enquanto Sabrina estava acompanhada pelos pais, Kika e Omar, pela irmã, Karina Sato, pela filha, Zoe, e a sobrinha, Manuela, filha de Karina.

