Kayky Brito bebe leite materno e diz que tem sabor de ’sorvete de coco’ - Reprodução

Kayky Brito bebe leite materno e diz que tem sabor de ’sorvete de coco’Reprodução

Publicado 04/01/2022 09:50

São Paulo - Pai de primeira viagem, Kayky Brito, de 33 anos, resolveu fazer um experimento inusitado na última segunda-feira. Em vídeo publicado no Instagram, ele aparece provando leite materno. Nas cenas, é possível ver o ator pegando um saquinho com leite no congelador e bebendo o conteúdo. "Eu estava pesquisando na internet [e descobri] que o melhor alimento é o leite materno. Nada como prová-lo", começou ele.

fotogaleria

Depois disso, Kayky Brito chegou a um conclusão sobre o sabor do alimento. "Eu fui com muita sede ao pote! Mas.... Sabor de sorvete de coco", concluiu o ator. "Estou sentindo uma diferença, hein?! Estou brincando, diferença nenhuma, mas é gostoso. Estou pronto para o ano de 2022", ressaltou, em tom de brincadeira.

Em seguida, sua companheira, a jornalista Tamara Dalcanale, interrompeu o vídeo: "Eu não acredito. Você tomou mesmo?", disse ela, surpresa com a atitude. Kayky, por sua vez, se defendeu. "Que delícia. Eu recomento", finalizou.

Na legenda da postagem, Brito escreveu. "A pauta é: 'Tomando leite materno'. Mamães e papais online, se errei me avisem". Não demorou muito e a postagem atraiu muitas curtidas e comentários. "Leite materno é o melhor alimento ao recém-nascido. Fez muito bem em provar, não sei se fará efeitos em você, por agora, mas o seu exemplo é espetacular e incentivador", disse uma fã. "Leite materno é o alimento mais completo do mundo", completou outra admiradora de Kayky. "Não acredito. Você teve essa coragem?", comentou outra seguidores.