Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem início do ano em Fernando de Noronha - Reprodução Internet

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem início do ano em Fernando de NoronhaReprodução Internet

Publicado 04/01/2022 10:48

Rio - Depois de passarem o Réveillon em Fernando de Noronha, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira continuam curtindo uns dias de descanso na ilha paradisíaca. O sambista postou nos Stories, do Instagram, na manhã desta terça-feira, uma foto em que aparece agarradinho com a namorada. Na legenda, Diogo acrescentou apenas um emoji de coração.

fotogaleria

No último domingo, Diogo fez um show em Noronha e contou com a presença de Paolla no palco. "Bate palma pra ela", disse o sambista ao anunciar a presença da atriz. O casal, então, trocou um beijo apaixonado. Paolla também arriscou dar uma sambadinha ao lado do namorado, o que levantou o público que estava no local.