Luana Piovani e Rodrigo SantoroReprodução

Publicado 04/01/2022 12:00 | Atualizado 04/01/2022 12:02

Rio - No Carnaval do ano 2000, Luana Piovani foi flagrada traindo seu então namorado Rodrigo Santoro com o empresário Christiano Rangel. Por conta da infidelidade da atriz, o relacionamento dos dois, que começou em 1997, chegou ao fim.

Nesta segunda-feira, quase 22 anos após o caso, Luana Piovani foi novamente perguntada sobre a traição e admitiu, pela primeira vez, um sentimento diferente sobre o fim do relacionamento. Pelo Instagram, a atriz de 45 anos deu sua opinião sobre 'ter se arrependido' de trair Rodrigo Santoro.

"Me arrependo de ter sentido culpa e carregado por tanto tempo uma cruz imensa. Pena que a maturidade leva tempo a chegar. Eu, inocente, não sabia de nada", escreveu Luana, que reforçou seu jeito 'sincerão' no story seguinte.

"Difícil deve ser carregar o peso de fingir ser quem não se é. Eu sou prática e absolutamente verdadeira. Não gostou, come menos", respondeu a atriz, que foi casada até 2019 com o surfista Pedro Scooby, com quem teve três filhos.