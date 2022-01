Ary Fontoura - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2022 12:00

Rio - Sucesso nas redes sociais, o ator Ary Fontoura, de 88 anos, divertiu os milhares de seguidores, nesta segunda-feira, ao aparecer somente de sunga. Na publicação, o veterano mostrou que mantem a alegria e o físico em dia.

"Gente, olha para essa natureza... Se tem vida melhor, eu desconheço! Deem uma olhadinha nesse shape para 2022! Eu gosto, e vocês?", disse o ator veterano no vídeo. "Seu Ary começou com tudo! Em busca do título Muso de 2022! Será que eu ganho?", completou na legenda.

Amigos famosos e seguidores elogiaram o ator. "Está melhor que eu", disse Celso Portiolli. "Para mim, já ganhou", respondeu Thiago Fragoso sobre o título "Muso de 2022". "Tem meu voto, garantiu uma fã. "Maravilhoso", elogiou outra.