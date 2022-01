Cantor Maurílio ao lado da família - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2022 12:51

Rio - A mãe do cantor Maurílio, Odasia Delmonte, usou o Instagram para publicar uma foto com a família. Na legenda da publicação, ela deixou uma mensagem aos seguidores sobre a importância de se declarar para as pessoas que amamos enquanto elas estão vivas. Maurílio faleceu aos 28 anos após complicações causadas por um tromboembolismo pulmonar.

"Minha vida todinha nessa foto. O tempo não espera ninguém, não espere para dizer que ama", escreveu ela. No registro, é possível ver Dona Odaisa ao lado do marido, do filho Maurílio e da nora Luana Ramos sorrindo para a câmera.

O cantor Maurílio morreu aos 28 anos, no dia 29 de dezembro, devido a um quadro de choque séptico. Maurílio foi internado cerca de 15 dias antes de sua morte após passar mal na gravação de um DVD, em Goiânia. Na ocasião, ele chegou a sofrer três paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. O corpo do cantor foi velado e enterrado em sua cidade natal, Imperatriz, no Maranhão.