Ex-BBB Ariadna Arantes e Kaique SantosReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2022 13:05 | Atualizado 04/01/2022 13:06

Rio - A ex-BBB Ariadna Arantes, de 37 anos, assumiu um novo relacionamento nesta terça-feira. Em uma publicação no Instagram, a influenciadora posou agarradinha com Kaique Santos, estudante de Administração e Logística, crossfiteiro e morador do Rio de Janeiro. Vítima de transfobia, ela pediu mais respeito nas redes sociais.



"Ele, tímido, reservado e calmo. Eu, extrovertida, pública e agitada como um vulcão. Os polos se atraem. Ele nem sabia quem era eu. Agora, sabe. Mas não a Ariadna influenciadora, ex-BBB ex-No Limite, mas a Ariadna ser humano. Gostamos e estamos namorando", começou a influenciadora.

Na sequência, ela relatou que a relação já sofre preconceito. "Já foi parar em grupo de Facebook que ele está comigo. Pessoas comentando com um tom de deboche. Já fizeram um alarde como se fosse o fim do mundo. Gente, assim como todas as pessoas, eu sou uma mulher que posso amar e ser amada, desejada, cortejada, paquerara… Eu não sei porque ainda no século 21 as pessoas pautam tanto quando eu entro em um relacionamento. Como se fosse algo extraordinário um acontecimento exótico", continuou.

"Eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Ele, muito menos… É um homem e de verdade. Eu quero é viver minha felicidade e, infelizmente, para as pessoas, o que vale mesmo são as aparências. Para mim, não. Pra mim, o que vale são os verdadeiros sentimentos e as intensidades que vivemos essas relações. Só respeitem. O resto, a gente se cuida", finalizou Ariadna.