Duda Beat - Ag. News

Duda BeatAg. News

Publicado 04/01/2022 13:47 | Atualizado 04/01/2022 13:48

Rio - Duda Beat, 34 anos, nunca escondeu seu posicionamento político e dessa vez não foi diferente. Na ocasião, a cantora que realizou em show durante o ano novo em Barra Grande, no Piauí, não teve medo de defender o ex-presidente Lula.

fotogaleria

"Posso confessar uma coisa para vocês? Toda vez que as pessoas puxam 'Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*', eu começo a querer falar sobre Lula. Eu acho que a gente poderia começar a falar 'Lula, Lula, Lula'. Porque aí sim. Vamos parar de falar sobre esse cara. Vamos falar de Lula agora, 2022!", disse ela.

O vídeo se espalhou nas redes sociais e a pernambucana se pronunciou. "Começando o ano com esse vídeo viralizado. Todos que me acompanham sabem meu posicionamento. Para além disso, sou formada em Ciência Política pela Unirio. Um orgulho ter essa formação na minha trajetória, ser a pessoa política que sou com os princípios que acredito!", escreveu Duda.