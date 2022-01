Influenciador desmentiu entrada no ’BBB’ - Reprodução

Publicado 04/01/2022 14:23

Rio - Alvaro Xaro desmentiu os boatos sobre sua participação no 'BBB 22'. Nas redes sociais, o influenciador publicou uma mensagem em tom de lamentação e revelou que gostaria de participar do reality show dirigido por Boninho.

fotogaleria "É… não vem aí. Queria demais… Não é meu sonho, porque meu sonho é construir uma família. Mas seria algo que eu iria de coração aberto. Tenho nada a esconder. Ia ser massa… Os que não gostam de mim, durmam tranquilos. Ao que gostam, teremos outras oportunidades. Amo vocês, xero!", escreveu no Twitter.

Alvaro ainda explicou para um internauta o motivo de ter publicado a mensagem. "Só não vou (risos). Estou explicando porque eu estava saindo em varias listas e tem gente esperançosa”, disse. Com a repercussão do tweet, o influenciador deletou as mensagens da rede social.