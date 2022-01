Zé Vaqueiro - Divulgação

Zé VaqueiroDivulgação

Publicado 05/01/2022 07:00 | Atualizado 05/01/2022 07:55

Rio - José Jacson de Siqueira dos Santos Junior, mais conhecido como Zé Vaqueiro, estourou no ano passado com a música 'Letícia' e, após emplacar outros hits como 'Meu mel' e 'Cangote', se tornou um dos maiores nomes do forró e piseiro. Aos 22 anos, o cantor tem mais de 1 bilhão e 800 milhões de visualizações no Youtube e conta com mais de sete milhões de seguidores no Instagram. Se 2021 foi bom, o artista garante que este ano vai ser bem melhor.

"Com toda certeza! Estou até um pouco ansioso, acho que será um ano de muito trabalho, conquistas e, se Deus quiser, a vida vai voltando ao normal para deixarmos para trás essa pandemia", deseja ele, que adianta seus projetos. "Estamos com várias ideias, acredito que o foco é estudar e trabalhar bastante pra conquistar cada vez mais o Brasil e, quem sabe, chamar atenção de grandes artistas, do nosso Brasil e internacionais também. Acho que será um ano muito promissor, vamos aproveitar os shows rodando o país, conhecer os fãs e evoluir sempre".

Na contramão de muitos, Zé Vaqueiro estourou na pandemia. Apesar do sucesso, ele não pode realizar seus shows na época. No entanto, com a volta das apresentações, o cantor garante que pisar no palco tem um gostinho especial. "Eu não pude vivenciar o resultado da minha música, era muita ansiedade em ficar imaginando como seria meu show, quantas pessoas estariam ali. Eu esperei tanto por isso, sabe? Agora eu tenho essa experiência de ver shows esgotados, o público cantando animado, o carinho dos fãs, uma agenda lotada de compromissos no país inteiro", frisa.

Sonhos e fama

Com apenas 22 anos, o cantor já realizou alguns sonhos. Ele subiu ao altar com Ingra Soares, no ano passado, fez o maior sucesso e se tornou papai de Daniel, que nasceu em outubro de 2020. Mas ele revela que tem novos desejos. "Eu sempre sonhei em casar, ter um menino, cantar para uma multidão, dar uma condição boa para minha família. Isso tudo eu já estou realizando. Acredito que sonhos nunca morrem, a gente realiza e vêm novos, sabe? No momento, meu maior desejo é que todo esse sonho que estamos vivendo não acabe, que tudo continue dando certo para nós".

Ao ser questionado sobre a parte boa e ruim da fama, ele brinca: "Eu acho que ainda não tenho do que reclamar (risos). A música tem me proporcionado coisas maravilhosas, encontrar a mulher da minha vida, receber o carinho do público, inspirar pessoas, poder mudar a minha vida e da minha família", destaca ele, que conta o que tem feito pra não deixar a fama subir a cabeça. "Eu foco demais na minha família, eles são o centro de tudo. Penso bastante em tudo que passamos para chegar até aqui, em tudo que desejamos construir ainda e agradeço toda hora ao Papai do Céu que me permite viver isso. Isso é o que me mantém".

Amor pela música

O pernambucano diz que o amor pela música veio de família. "O amor pela música vem de berço. Minha mãe é cantora e eu ia com ela para ensaios e shows. Certa vez, ela fez um show na nossa cidade e me chamou no palco de surpresa para cantar 'Amor Perfeito', do Roberto Carlos. Fui morrendo de vergonha. Era numa praça, e estava lotada! Quando terminei de cantar, todos aplaudiram. Falei: 'gostei, é isso que quero para a minha vida'".

Parceria internacional

Zé Vaqueiro já dividiu os vocais com Gusttavo Lima, Xandy Avião, Priscila Senna, Brisa Star, Don Juan e outros artistas consagrados. Porém, ele sonha mais alto e confessa que quer fazer um feat com um artista internacional. "Eu sou muito eclético, acompanho vários gêneros. Então, admiro muitos artistas de tudo que é ritmo, tem bastante gente que eu ficaria contente se uma parceria acontecesse. Mas um dos meus maiores desejos é fazer um feat internacional. Levar ainda mais a nossa cultura do forró e piseiro para outros países".