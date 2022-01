Gil do Vigor responde Régis Tadeu - Reprodução

Gil do Vigor responde Régis TadeuReprodução

Publicado 04/01/2022 15:13

Rio - Régis Tadeu criticou uma matéria que noticiava o beijo entre Gil do Vigor e um "moreno misterioso" durante a festa promovida por Anitta. A atitude do crítico musical gerou um posicionamento do economista. "E no que isso te fere? Para que tanta amargura?", rebateu.

fotogaleria

Tudo começou com uma publicação no Instagram, na qual Régis Tadeu detonou a matéria de um veículo de entretenimento. "E pensar que tem gente que passou anos em uma faculdade de Jornalismo para acabar como 'foca de redação' e ser obrigado pelo editor a escrever 'palthas' como essa, e a cobrir tudo o que esse sujeito faz... Quanto dinheiro jogado fora, não?", escreveu.

Gil do Vigor não gostou do comentário e publicou um texto respondendo a crítica. Cara, estamos em 2022. Se você acha que a matéria é podre e sem valor, não lê, segue direto e escolhe aquilo que lhe agrada", rebateu.

O economista frisou que também é pauta de assuntos importantes e que não é apenas sua vida amorosa que repercute. "Fico feliz que já saíram matérias sobre o fato de eu ter abdicado noites de sono para conseguir um PhD em uma das melhores do mundo. Já saíram matérias sobre o fato de eu representar vários gays cristãos que acham que por serem gays, não são amados por Deus."

"Mas ao mesmo tempo tem pessoas que precisam de informações de entretenimento para se distrair, relaxar, sorrir. O mundo já tá muito difícil para ficarmos o tempo inteiro pesando e sempre negativando tudo ao nosso redor. Mais luz na sua vida, e que Deus tire esse sentimento do seu coração", finalizou.