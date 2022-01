Camila Loures revelou negativa da produção do ’BBB’ - Reprodução

Camila Loures revelou negativa da produção do ’BBB’Reprodução

Publicado 04/01/2022 15:53

Rio - Camila Loures contou para os seguidores que estava entre os escalados para o 'BBB 21' e foi descartada às vésperas do reality show começar. "Eu estou vendo alguns influenciadores que estavam cotados para ir, o pessoal especulando e tal. E alguns falando que não vão. Pode ser mentira, como foi no ano passado, em que a Viih Tube falou que não ia e ela estava confinada e tal", relembrou.

fotogaleria

A influenciadora contou sua experiência na seletiva para o programa. "No ano passado eu passei por isso. Fui chamada para o BBB, fiz o exame em setembro e eles não me negaram. Foram me levando em outubro, novembro, dezembro. Eu fiquei jurando que ia. Eu adiantei vídeo, mudei meu cabelo, fiz tudo", relatou.