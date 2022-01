Lívia Andrade ganha prêmio em cassino - reprodução do instagram

Lívia Andrade ganha prêmio em cassinoreprodução do instagram

Publicado 04/01/2022 16:10

Rio - Lívia Andrade começou o ano cheia de dinheiro no bolso. É que a apresentadora ganhou US$ 7.650,15 mil, cerca de R$ 43.452 na cotação atual, em uma máquina de jogos de um cassino no Caribe. No Instagram, ela publicou uma foto mostrando a mensagem do valor do prêmio e comemorou: "Será que 2022 começou bem? Ganhei".

Nos stories, Lívia se mostrou surpresa com sua sorte. "Sério, eu não tô acreditando. Ganhei sete mil dólares na máquina. Não estou acreditando", disse ela. Os internautas também reagiram: "Aí sim. Queria essa sorte também", disse um. "Sortuda demais essa gata", afirmou outro. "Ricaa", brincou um terceiro.