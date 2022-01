Nelson Rubens e MC Mirella - Reprodução Internet

Nelson Rubens e MC MirellaReprodução Internet

Publicado 04/01/2022 16:15

Rio - Nelson Rubens, 84 anos, recebeu uma enxurrada de críticas após compartilhar um vídeo íntimo de Mc Mirella. Os internautas acusam o jornalista de expor a intimidade da ex-peoa de "A Fazenda 12", o vídeo onde a funkeira aparece completamente nua foi publicado por engano pela própria.

"Ok Ok, BOMBA! Assim é que se começa 2022: MC Mirella foi enviar nudes, mas errou de endereço… E o vídeo foi parar no Instagram dela! Já deletou. Mas, aqui, vale à pena rever como a Mirella está ‘a flor da pele’… Veeeejaaaa", escreveu Nelson Rubens em um Tweet que foi logo deletado.

A nossa equipe entrou em contato com a advogada de Mirella, Adélia Soares e ela afirmou que as providências já estão sendo tomadas.

Segue a nota na íntegra:



Devido ao ocorrido na data de ontem (03/01/2021), por toda a exposição ilícita de imagens de nudez de nossa cliente, Mirella Sierra Fernandez, necessário se faz esclarecer que a exposição, sem autorização, de vídeo íntimo no perfil de Nelson Rubens (@nelsonrubenstv), é crime, devidamente tipificado na Lei 13.718 de 25 de setembro de 2018, cuja pena equivale a até 5 anos de prisão.

Além da notificação extrajudicial, o Boletim de Ocorrência cabível ao caso já foi devidamente lavrado, com intuito de responsabilizar criminalmente o autor da postagem pelo delito cometido.

Não obstante, uma ação de indenização por danos morais, em decorrência de uso indevido de imagem será ajuizada, para que o responsável, Nelson Rubens, seja incumbido o mais breve possível, pelo ressarcimento financeiro referente aos danos causados à artista.

Todas as medidas cabíveis vêm sendo tomadas de forma imediata afim de limitar a extensão do dano.