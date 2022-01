Que calor! Ingrid Guimarães se refresca em praia na Zona Sul do Rio

Rio - Ingrid Guimarães, de 49 anos, aproveitou a tarde desta terça-feira para ir à praia. A atriz, que estava acompanhada de sua irmã, fez uma caminhada e depois deu um mergulho no mar do Leblon, na Zona Sul do Rio. De biquíni, ela mostrou sua boa forma no local e renovou o bronzeado.

Recentemente, através do Instagram, Ingrid falou sobre 'velhofobia'. "Tenho percebido um certo silêncio quando digo que tô chegando perto dos 50... Há pouco tempo conheci a palavra 'velhofobia'. E junto a ela, um monte de regras sobre o que não se pode mais. Luto contra ela todos os dias. De repente tive que falar no assunto com mais frequência. Me preparar para um número como se tivesse indo pra uma forca social. Imagina como se sentem os que fazem 60, 70, 80? Pois eu não tô a fim de ser estatística, tô a fim de ser feliz sem que um número me defina", afirmou.



