Publicado 04/01/2022 18:16 | Atualizado 04/01/2022 18:23

Rio - Carlinhos Maia não tem mesmo papas na língua. O humorista, que alugou uma casa em Trancoso e convidou alguns amigos para curtiram o início de janeiro com ele, entregou que Rodolffo, da dupla com Israel, e Aiane Freitas dormiram juntinhos. O assunto chegou a ficar nos Trending Topics do Twitter nesta terça-feira.

Através do Instagram Stories, o digital influencer disse: "Gente, chama Aiane e Rodolffo para tomarem café [...] Aiane e Rodolffo que dormiram juntos". Como se não bastasse, Carlinhos ainda contou que os dois já trocavam mensagens. "Eu soube que eles se falam a mais de um ano. E agora que veio o romance".

Aiane matthaus já é realidade pic.twitter.com/jFF8bYvqlQ — Aline (@alin_cruel) January 4, 2022

A notícia logo se espalhou pela casa. Não demorou muito para os outros ocupantes do local brincarem com a situação. Rodolffo até se manifestou sobre o assunto, mas não confirmou se era verdadeiro. "As fofocaiada [sic] rolando solta", disse. Carlinhos Maia, então, brincou. "Que fofoca? Disseram alguma coisa aí?".

Rodolffo acordou e quer saber da fofocaiada.



@/irodolffo via Instagram stories. pic.twitter.com/8i4dtkL6RV — Squad Boca De Sacola (@SqdBocadesacola) January 4, 2022

Nesta tarde, Rodolffo e Aiane curtiram um passeio de buggy juntinhos. O ex-BBB até brincou com a modelo: ele acelerou o carro na areia e sujou ela toda.