Sorvetão falou sobre os efeitos da menopausa - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2022 18:25 | Atualizado 04/01/2022 19:39

Rio - Andréa Sorvetão fez um longo desabafo para os seguidores nesta terça-feira (4) sobre como a menopausa afetou seu corpo. A ex-paquita do Show da Xuxa comentou seu estado de saúde e as mudanças que pensa em fazer.

fotogaleria Sorvetão começou seu relato respondendo um questionamento sobre seu peso. "Quem me segue sabe o quanto sou transparente e realista em minhas postagens… desculpe, não consigo ser diferente. Então vamos lá… NÃO ESTOU GRÁVIDA!”, disse.

"Cheguei real naquele momento que todas as mulheres também sofrem… a MENOPAUSA! Já venho há uns 5 anos sentindo aquele calor, a moleza, preguiça, falta de libido que a queda dos hormônios fazem em nosso organismo… e claro, corri atrás e me recuperei bem. Vi que tenho Hipotireoidismo… e pronto… remédio para a vida toda… ok… se é para melhor… bora! Com a pandemia, algumas coisas se agravaram… sedentarismo, preocupações e calores maiores e nada da MENOPAUSA chegar de vez…", completou.

A ex-paquita detalhou as alterações que pretende realizar em seu corpo. "Tenho que trocar minha prótese mamária que encapsulou (isso é muito sério meninas! Não deixem de examinar quem também tem!) e com isso claro diminuir meus seios, mais uma vez, que me incomodam, me pesam! Se pudesse não faria nada disso, mas pela saúde tenho que fazer. Tenho que perder alguns quilos que vi que também aumentaram por causa da MENOPAUSA, que vem e não vem… por causa do hipotireoidismo que tenho que ver se preciso aumentar a dose… e com isso tudo a coluna também grita", contou.



"E sim… vamos entrar em dieta… bora nos acompanhar?! Detalhe: não sou de comer muito… bebida alcoólica só socialmente… e não fico antissocial… isso é importante para fazer tudo com leveza! E o que também quero dizer para vocês é: que antes de tudo se cuidem, se amem. Saúde em primeiro lugar e SEJAM FELIZES!", finalizou.