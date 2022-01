Carol Celico - Reprodução Internet

Publicado 04/01/2022 18:25

Rio - Carol Celico, 34 anos, começou o ano de forma não tão agradável. A empresária revelou por meio dos stories do Instagram que está em tratamento contra uma inflamação intestinal. Carol tranquilizou os fãs e diz estar sendo bem cuidada por bons profissionais.

"Infelizmente comecei no dia 1º com uma dor muito forte abdominal. Voltei às pressas para São Paulo e estou internada com três bactérias bem fortes intestinais, que me causaram colite e inflamaram 100% do meu intestino", iniciou ela.

"Estou melhor a cada dia, medicada e sendo bem cuidada pela ótima equipe de médicos e enfermeiros tão profissionais. Se cuidem sempre. Estejam atentos ao que comem, e sempre mantenham exames de saúde atualizados. Muito cuidado também todos que voltam de viagem. Evitem encontrar pessoas nos próximos dias", finalizou ela.