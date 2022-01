Bruno Gagliasso mostra lago piscina de seu rancho - reprodução do instagram

Publicado 04/01/2022 18:50

Rio - Bruno Gagliasso impressionou os internautas ao publicar no Instagram, nesta terça-feira, fotos do lago piscina de seu rancho em Membeca, no interior do Rio de Janeiro. O local, inclusive, já está cheio de peixinhos. "Como explico o amor que tô sentindo pelos meus peixes? Eu chamo e eles vem... Olha isso!!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Através dos comentários, vários famosos se manifestaram sobre o lago piscina. "Um lago pra chamar de seu! Chic", brincou Evaristo Costa. "Surreal", destacou Alice Wegman. "Que lindo. Meu Deus", reagiu Maisa Silva. Os anônimos também babaram pelo local. "Que cenário mais lindo da natureza. Gente que coisa mas linda da vida", disse um. "Impressionante", opinou um segundo.

Em setembro do ano passado, Bruno disse que o lago piscina era em homenagem ao Malawi, onde Titi e Bless nasceram. "O lago piscina do rancho é uma homenagem ao Malawi , a terra natal dos meus filhos. É uma obra (de arte) enorme, complexa e muito bonita de acompanhar".