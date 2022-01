Larissa Ferreira, vocalista da Mastruz com Leite - Reprodução

Larissa Ferreira, vocalista da Mastruz com LeiteReprodução

Publicado 04/01/2022 19:56 | Atualizado 04/01/2022 20:29

Rio - Vocalista da banda Mastruz com Leite, Larissa Ferreira, relatou, nesta terça-feira, (4) um episódio de assédio que sofreu por parte de um integrante da banda. A cantora contou que ela e o marido deixaram o colega dormir em sua casa, na última semana, quando aconteceu o abuso.

fotogaleria "Foi o Jean [marido da cantora] que colocou essa pessoa na banda na época, e essa pessoa se juntou a nós nessa noite. Eu não tenho costume de beber. Eu fiquei em coma alcoólico, e o Jean também. Fomos dormir a uma hora da manhã. Esse homem ficou no nosso quarto. Já começa errado por aí. Ele ficou na redinha da minha filha. Era pra ter tido coerência, já que aqui tem mais dois quartos", iniciou o relato.

"Senti uma pessoa tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando e segurando minha mão nas partes íntimas dela. E eu deitada na minha cama, no meu quarto, com meu marido do lado. A pessoa abusou de mim, estava me assediando, um companheiro de trabalho. Eu me mexi, mas não abri o olho em nenhum momento. Eu sabia que, se eu desse alarme, Jean ia matar esse homem aqui dentro de casa. Senti que ele saiu de perto", completou.



Aos prantos, Larissa Ferreira revelou que ficou na dúvida se contava para o marido sofre o episódio. "Não sabia se ele iria me entender, se iria atrás tirar satisfação. Só sei que fiquei com uma crise grande de ansiedade. Passei a semana todinha vomitando. Não tive coragem, até que me abri. A primeira pessoa que falei foi a Mara [colega de banda]. Ela até cogitou de eu não falar para o Jean, com medo dele fazer uma merda grande, mas aquilo estava me comendo por dentro. Não ia conseguir ficar no mesmo ambiente que esse homem. Estou em tempo de morrer de ansiedade esses dias."

"Rebeca me apoiou totalmente, mas faltava meia hora para a gente viajar e ela falou que não poderia fazer nada na hora, mas que iria resolver. Viajei esses três dias em que a Renara [outra vocalista] não estava presente. Aguentei, fique à base de remédio controlado. As medidas já foram tomadas. Renara disse que eu não tinha culpa. Nenhuma mulher tem culpa de ser abusada. Eu estava vestida, e mesmo que eu estivesse nua, ninguém tem o direito de tocar numa mulher se ela não deixar. Mas foi muita covardia, eu estava dormindo", completou.

Após o pronunciamento da vocalista, a banda Mastruz com Leite divulgou um comunicado nas redes sociais prestando solidariedade e apoio à Larissa Ferreira. A cantora e a assessoria da banda não revelaram a identidade do abusador, mas postagem informa que "a empresa já está tomando as medidas quanto ao músico". Confira: