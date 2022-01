Silva e Gil do Vigor - reprodução do Instagram

Silva e Gil do Vigorreprodução do Instagram

Publicado 04/01/2022 21:52

Rio - Silva causou o maior furor no Twitter ao publicar uma foto nu nesta segunda-feira. O clique não passou despercebido por Gil do Vigor, que ainda deixou um comentário na imagem. "Oi". escreveu ele. O cantor, então, fez um convite para o economista. "Posso te chamar para o meu bloco?". Em seguida, o ex-BBB pediu para eles se falarem no privado: "Chama. Vem na DM".

fotogaleria

Chama!!! Vem na dm — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 3, 2022

Os internautas curtiram a troca de mensagens dos dois e começaram a shippar eles. "Gil é dos nossos. Vigorosos que não perdem tempo...vigora", comentou uma. "Gil e Silva, se eu puder shippar 'Gilva', curtam aqui", pediu outra. "Esse aí é rápido", destacou um terceiro.