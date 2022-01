Aiane Freitas é o novo affair do ex-BBB Rodolffo - Reprodução Internet

Aiane Freitas é o novo affair do ex-BBB RodolffoReprodução Internet

Publicado 05/01/2022 08:17 | Atualizado 05/01/2022 09:45

Rio - O ex-BBB Rodolffo está curtindo uns dias em Trancoso, na Bahia, e parece que engatou um romance com a influenciadora digital Aiane Freitas por lá. Quem revelou o affair dos pombinhos foi o humorista Carlinhos Maia, que fez uma sequência de Stories, no Instagram, falando sobre o assunto.

fotogaleria

"Gente, chama Aiane e Rodolffo para tomar café... Aiane e Rodolffo que dormiram juntos", brincou o humorista, que logo recebeu uma "chamada" de Rodolffo, que quis saber qual era a "fofocaiada" que estava rolando.

Aiane Freitas tem 28 anos, nasceu em Irecê, no interior da Bahia, e se tornou modelo aos 17 anos. Antes disso, ela já fez faxina e foi babá nas casas em que a mãe trabalhava. Atualmente, é influenciadora digital, miss e modelo. Ela também é muito amiga de Carlinhos Maia. Nos Stories, depois da suposta noite de amor com Rodolffo, a musa postou um vídeo em que aparece passeando de carro com o sertanejo.

Ela ficou nacionalmente conhecida quando Carlinhos Maia a levou para sua turma. Ela chegou a ser comparada com Juliette Freire, campeã do "BBB 21", e foi até chamada de sósia da artista.