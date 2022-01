Missa de sétimo dia do cantor Maurílio comove amigos e familiares - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2022 08:50 | Atualizado 05/01/2022 08:54

Rio - Na noite desta terça-feira, familiares e amigos do cantor Maurílio se reuniram para a missa de sétimo dia da morte do artista, que faleceu aos 28 anos após complicações de um tromboembolia pulmonar. A cerimônia aconteceu na Igreja São Francisco, em Imperatriz, cidade natal do sertanejo, no estado do Maranhão.

A cantora Luiza, parceira de Maurílio, cantou em homenagem ao amigo durante a missa de sétimo dia. Nas redes sociais, fotos e vídeos foram compartilhados pelos presentes na cerimônia. "Sempre será um S de saudade", escreveu uma amiga. "Não existe mais dor, nem sofrimento, só S de saudade", ponderou outra pessoa. "Ainda não consigo acreditar, amigo", disse outra, ao compartilhar um banner em homenagem ao Maurílio.

Homenagem nas redes

Após a cerimônia, Luana Ramos, esposa do cantor, fez um longo desabafo nas redes sociais. "Sétimo dia de falecimento.. Parecia uma faca no meu coração cada vez que escutei isso na missa de hoje. Ainda é difícil acreditar. Hoje acordei assustada, telefone tocando e a sensação foi muito ruim! O dia inteiro ansiosa. A mesma sensação de quando você ainda estava na UTI hospitalizado e alguém me ligava: aperto no peito, coração acelerado.. Parecia que alguma noticia ruim iria chegar.. Mas a notícia já chegou, 7 dias atrás", escreveu.

"Sétimo dia.. Os dias estão tão longos pra mim, as horas não passam, parece que faz muito mais tempo do que realmente é. Mas Deus sabe de todas as coisas! Não faço ideia de quando a minha realidade vai realmente cair sobre mim, mas ela vai. Espero estar preparada e forte o suficiente pra isso, porque na maior parte do tempo, não parece real! E isso me preocupa", continuou.

"Estou com você minha mãe Odaisa, de 2009 até o resto da minha vida. Obrigada minha cunhada, Savannah, pelas palavras de hoje, seu irmão está orgulhoso de você, tenho certeza disso. Obrigada, cantora Luiza, pela força em homenagear nosso parceiro de vida, tocou o coração de cada um presente ali. Nossos laços jamais serão desfeitos. Obrigada a cada um que esteve presente hoje na missa e quem também não esteve fisicamente, mas esteve em pensamento e oração