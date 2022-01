Cid Moreira faz sessões de diálise por conta de problema nos rins - Reprodução Internet

Cid Moreira faz sessões de diálise por conta de problema nos rinsReprodução Internet

Publicado 05/01/2022 09:04 | Atualizado 05/01/2022 09:16

Rio - O jornalista Cid Moreira, de 93 anos, revelou no Instagram, na manhã desta quarta-feira, que está fazendo sessões de diálise porque há aproximadamente um ano descobriu um problema nos rins durante um check-up.

fotogaleria

"Olá pessoal! Tudo bem? Tudo em paz!? Quero partilhar com vocês como tem sido as minhas noites! É preciso entender que a vida é feita de fases e essa é a minha agora! Como disse a minha querida @fernandamontenegrooficial @oficialfernandatorres “estou na sobremesa” e me sinto ótimo e grato por isso.. #gratidao #gratidaosempre #deusnocomando E a imensa gratidão aos profissionais do hospital Santa Tereza, Petrópolis, pelo maravilhoso suporte", escreveu Cid na legenda da foto, em que aparece fazendo o tratamento.

A mulher do jornalista, Fátima Sampaio, falou sobre o assunto nos Stories. "Vocês já ouviram falar da diferença de hemodiálise e diálise? O Cid está fazendo diálise. Há cerca de um ano nós descobrimos que ele estava com problemas nos rins durante um check-up".

"Nós descobrimos a diálise que é feita em casa, e feita em casa. Muito mais confortável. Fiz um curso para aprender a lidar com a máquina. Agora a gente faz aqui com mais conforto. No início nós ficamos assustados, preocupados. Mas quando ele frequentou o hospital, vimos pessoas de todas as idades por algum motivo passando por isso, esperando por um rim. O Cid ainda tem rim que funciona, está tudo bem. Tem pessoas que nem fazem mais xixi. Então, isso é só para vocês saberem que a vida continua. Pode ser confortável viver assim. Ele faz durante a noite, e se precisarmos viajar é só transportar a máquina. Ele tem uma vida normal", finalizou.

No último ano, Cid Moreira se viu em meio a polêmicas com seus filhos. Roger Moreira, que foi adotado pelo jornalista, revelou em entrevista ao "Balanço Geral" que o pai o abandonou e deserdou. Já Rodrigo Moreira, filho biológico do ator, também contou à Record TV que nunca teve afeto do pai. "Essa confusão que aconteceu com Roger (também) aconteceu comigo a vida inteira", disse o comerciante, na ocasião, referindo-se aos problemas de seu irmão adotivo.

Rodrigo Moreira chegou a processar o pai por abandono afetivo. Ele pediu R$ 1 milhão, mas acabou perdendo na Justiça. "Ele não quer ser meu pai. Eu perdi o processo e deixei quieto, não quis mais mexer nessa ferida", afirmou.