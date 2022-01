Romana Novais, esposa de Alok, mostra série de exercícios - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2022 09:09 | Atualizado 05/01/2022 09:15

Rio - Romana Novais, esposa do DJ Alok, encantou os seguidores ao compartilhar sua série de exercícios físicos desta terça-feira. Por meio do Instagram Stories, a musa surgiu de biquíni fio-dental amarelo e mostrou o corpão enquanto treinava.

"A gente se vira com o que tem, o que importa é não deixar de praticar", disse Romana enquanto praticava agachamento com peso. "Teve um circuito abs também. Quando estou fora da rotina, eu vou me adaptando e fazendo atividade física do jeito que dá... Sem desculpa porque está de férias (risos)", completou ela, que finalizou a série pedalando em uma bicicleta ergométrica.

Romana é mamãe de Ravi e Raika, frutos do casamento com o DJ Alok.