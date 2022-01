Felipe Neto - Reprodução

Felipe NetoReprodução

Publicado 05/01/2022 12:52

Rio - Felipe Neto está cada vez mais assíduo nas redes sociais e dessa vez o youtuber resolveu até falar sobre o assunto mais comentado do momento: o 'Big Brother Brasil'. Pelo Instagram, Felipe foi perguntado sobre suas expectativas para o reality e se ele tinha algum 'chute' sobre algum dos participantes.

Ao responder, Felipe surpreendeu os fãs com seu palpite. "Eu tenho uma teoria, mas é só uma teoria, de que o Tiago Leifert vai estar no 'Big Brother'. Eu acho que seria a maior genialidade da história do Boninho, mas eu não sei se o próprio Tiago toparia uma locura né. Porque casaria, né, encaixaria tudo e faria todo sentindo porque muita coisa ali não fez sentido", explicou o youtuber.