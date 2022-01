Maria Flor - Reprodução

Publicado 05/01/2022

Rio - Maria Flor está à espera de Vicente, seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com Emanuel Aragão. Pelas redes sociais, a atriz vem mostrando a evolução da gestação, que já chegou ao seu nono mês.

Sempre de frente ao espelho, Flor, que tem 38 anos de idade, reflete sobre o crescimento da barriga. Com o crescimento do bebê e a proximidade do parto, a atriz brincou nesta quarta-feira. "Meio que tá chegando eu acho", escreveu a atriz.