Larissa ManoelaReprodução Internet

Publicado 05/01/2022 14:49 | Atualizado 05/01/2022 15:09

Rio - Larissa Manoela, 21 anos, se mostrou bem preocupada em sua rede social. Nesta terça-feira (04), a atriz comentou por meio dos stories do Instagram o aumento de casos de covid-19 e alertou aos fãs sobre os cuidados a serem tomados contra o vírus.

"Infelizmente, no meio de tanta coisa boa, vi que o número de casos de pessoas infectadas com covid e com influenza está muito alto. Então, meu pedido é cuidem-se", iniciou ela.

"Eu sou jovem, tenho muitos seguidores jovens e eu sei que a gente tem sede de viver. Agora que a gente pensou em voltar ao normal, a gente se jogou em festas, a gente voltou a abraçar, a gente voltou a se encontrar. É maravilhoso a gente poder sair com nossos amigos, confraternizar. É maravilhoso viver. Então vamos valorizar essa vida que a gente tem. Vamos nos cuidar", continuou.

"A gente fica inseguro, a gente fica fragilizado, a gente perde o controle. A gente não sabe o que pode ser amanhã. A gente fica incrédulo com tanta coisa. A gente perde um pouco as forças. Porém, eu peço para vocês se vacinarem, se cuidarem, pensarem na família de vocês e nas crianças", finalizou ela.

Os últimos dias têm sido marcados por uma grande quantidade de famosos infectados pela covid-19. Gusttavo Lima é um dos cantores que foi diagnosticado. Dudu Nobre precisou cancelar sua participação no "Encontro com Fátima Bernardes" ao testar positivo para a doença no início desta semana. O cantor está assintomático.

Preta Gil postou recentemente um vídeo contando que foi diagnosticada com coronavírus. Essa é a segunda vez que a cantora é contaminada. A primeira vez foi em março de 2020, logo que o vírus chegou ao Brasil. Quem também testou positivo, nesta terça-feira, foi a sambista Teresa Cristina.

Neste domingo, o Cruzeiro informou em comunicado que o ex-jogador Ronaldo também testou positivo para a covid-19. "O mais importante é que estou vacinado, seguirei os protocolos de isolamento e, ao fim dele, espero estar 100% recuperado para retomar a agenda", disse o craque nas redes sociais.



No dia 26 de dezembro, Caetano Veloso, de 79 anos, também anunciou que testou positivo. "Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testamos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz cinco dias", disse o músico no Instagram.



O vocalista Xanddy, do Harmonia do Samba, é mais um famoso que testou positivo recentemente e precisou cancelar a agenda de shows. Há cerca de uma semana, Maisa Silva afirmou que ela e seus pais também foram infectados. "Sintomas leves", disse a apresentadora na ocasião.